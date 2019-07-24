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 Полтонны самогонной браги и самогонный аппарат уничтожили в Хотимском районе

25.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

На прошедшей неделе Хотимские правоохранители выявили очередного «суррогатного» бизнесмена и пресекли его незаконную деятельность.

Хотимчанин, пользуясь доверчивостью своего знакомого, решил «замутить» алкобизнес. Для этого идеально подошло домовладение знакомого, которое находилось в д. Юзефовка. Место было выбрано не случайно – население деревушки медленно, но верно идет на убыль, а значит, риск попасть в поле зрения милиции – минимальный. Быстро соорудил мини-завод, изготовил брагу и уже начал подсчитывать будущую прибыль. Однако планам было не суждено сбыться. Недремлющие сотрудники РОВД разрушили будущий бизнес, изъяв и уничтожив 450 литров браги и самогонный аппарат, а неудачливого бизнесмена привлекли к административной ответственности.

 

 

 
 
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На прошедшей неделе Хотимские правоохранители выявили очередного «суррогатного» бизнесмена и пресекли его незаконную деятельность. Хотимчанин, пользуясь...
 
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