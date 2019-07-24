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Пенное шоу в центре Горок – Большой фоторепортаж
25.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня на площади Якубовского отмечали День пожарной службы. Самой зрелищной частью праздника стала пенное шоу, которое устроили для маленьких и взрослых горецкие спасатели.
Фото Михаила Левцова
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Сегодня на площади Якубовского отмечали День пожарной службы. Самой зрелищной частью праздника стала пенное шоу, которое устроили для маленьких и взрослых...
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