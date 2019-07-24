Начальник горецкой ГАИ: правильно выбирайте скорость

Источник материала: Горецкий вестник

Профилактике ДТП по причине нарушения скоростных режимов будет посвящен очередной Единый день безопасности дорожного движения, который пройдет по всей республике 26 июля под девизом «Сбрось скорость!».

Водители лихачат по разным причинам: кто-то торопится утром на работу; кто-то слишком уверен в своих силах и считает, что сможет справиться с любой дорожной ситуацией, ведь за рулем столько лет; а кто-то просто, задумавшись, на ровной дороге в отсутствие помех, набирает скорость, превышая установленный предел.

Факт превышения установленной скорости нельзя объяснить тем, что это случайность или минутная невнимательность. Даже, не смотря на спидометр, водитель прекрасно чувствует, насколько быстро он движется. Превышая дозволенную скорость, он допускает сознательное нарушение. Ежедневно сотрудники Госавтоинспекции и камеры фотофиксации выявляют более полутысячи нарушений скоростного режима.

Выбирая скорость для движения, каждый водитель также должен помнить об ответственности за превышение скоростного режима в соответствии со статьей 18.13 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, за нарушение которой повторно в течение года кроме штрафа до 15 базовых величин предусмотрено и лишение права управления автомобилем до 1 года.

Зафиксированное автоматической камерой превышение скорости грозит водителю штрафом.

Помимо измерителей скорости, стационарных и мобильных датчиков контроля скорости в республике стали использоваться прицепы с камерой контроля скорости. Прицеп оборудован датчиком, в котором идет фиксация нарушения установленной скорости в режиме он-лайн с последующей передачей в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси».

Безопасная скорость зависит от многих факторов: от технического состояния автомобиля, состояния водителя и его квалификации, состояния дорожного покрытия, видимости на дороге и многого другого.

Скорость должна соответствовать дорожной обстановке, условиям движения и индивидуальным особенностям водителя. Даже высокая скорость может быть безопасной, если она правильно выбрана.

При выборе скорости следует учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.

Начальник отдела ГАИ Горецкого РОВД Игорь Ермаков