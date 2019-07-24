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Здравствуйте, люди! Мы родились! (Июнь, 2019)
25.07.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
В июне отделом ЗАГС Осиповичского райисполкома зарегистрированы новорожденные:
В городе Осиповичи: Эмилия Торвинен, Виктория Колосова, Варвара Германович, Арина Дайнеко, Симона Есения Лазеева, Платон Яремовский, Ян Графов, Юлия Быц, Алексей Чайковский, Андрей Ковальков, Кира Зинкевич, Марат Гринкевич, Софья Свиридова, Агата Габриель, Мария Щербина, Давид Гусаков, София Молчан, Артём Стельмах, Кира Бугор, Иван Корень, Макар Колосов, Максим Пинчук, Арсений Бузак, Виктория Петюренко, Ия Окрут, Тимур Окрут, Евгений Налетко.
В населенных пунктах Осиповичского района: Денис Лисовский (Жорновка), Александр Бурак (Липень), Александр Закружный (Люлево), Тимофей Кунавский (Радутичи), Андрей Бересневич (Осередок).
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В июне отделом ЗАГС Осиповичского райисполкома зарегистрированы новорожденные: В городе Осиповичи: Эмилия Торвинен, Виктория Колосова, Варвара Германович,...
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