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В пятницу — «Властелин села-2019»!
25.07.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Районный сельскохозяйственный конкурс «Властелин села» пройдёт 26 июля в аг. Вязье.
Начало в 15.00.
В программе мероприятия конкурсы: «Умелые руки», «Сялянскія прысмакі», «Хозяин ремесла», «Все на старт!» и др.
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Районный сельскохозяйственный конкурс «Властелин села» пройдёт 26 июля в аг. Вязье. Начало в 15.00. В программе мероприятия конкурсы: «Умелые руки»,...
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