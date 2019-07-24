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В Брестскую область привлечено прямых иностранных инвестиций в два раза больше запланированного

25.07.2019 19:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестскую область за январь-март привлечено прямых иностранных инвестиций в два раза больше запланированного, сообщил сегодня на заседании облисполкома председатель комитета экономики Михаил Баценко, передает корреспондент БЕЛТА.

В Брестскую область привлечено прямых иностранных инвестиций в два раза больше запланированного

"По итогам первого квартала выполнен показатель по прямым иностранным инвестициям на чистой основе: поступления составили $56 млн, что в два раза превысило задание. Главным образом это достигнуто за счет инвестирования прибыли в ранее реализованные проекты. Основная сумма инвестиций поступила от резидентов свободной экономической зоны "Брест". Не выполняется доведенное задание Пинским районом ($300 при задании $20 тыс. - это самый низкий показатель в области), Столинским и Ивановским", - отметил Михаил Баценко.

В области 15 иностранных компаний реализуют или планируют начать реализацию инвестиционных проектов на общую сумму $31 млн, в том числе в 2019 году на эти цели планируется направить $12 млн. В целом объем инвестиций в основной капитал региона за первое полугодие вырос к соответствующему периоду прошлого года на 5,4%. Опережающими темпами (на 16%) росли затраты на машины, оборудование, транспортные средства.

Сегодня на заседании областного исполнительного комитета рассмотрены итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета Брестской области за первое полугодие текущего года. Было отмечено, что регион выполнил три из шести установленных правительством ключевых показателей эффективности работы. Помимо привлечения прямых иностранных инвестиций на чистой основе, это также экспорт товаров (темп роста за январь-март составил 106,6% при задании 103,4%). Кроме того, в первом квартале перевыполнен план по количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места - трудоустроено 1358 человек при задании 1100.

 
Теги: Брест
 
 
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