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Минский предприниматель купил здание бывшего Дома пионеров в Барановичах

25.07.2019 19:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Минский предприниматель приобрел сегодня с аукциона бывший Дом пионеров в Барановичах, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета "Брестоблимущество" Павел Манько.

Минский предприниматель купил здание бывшего Дома пионеров в Барановичах

Электронные торги на площадке Белорусской универсальной товарной биржи оказались результативными. За право приобрести историко-культурную ценность боролись три участника. Начальная цена продажи комплекса капитальных строений по улице Фроленкова составляла Br76,5. На шестнадцатом шаге аукциона за Br252,5 лот приобрел индивидуальный предприниматель из Минска.

По условиям торгов, новый собственник недвижимого имущества обязан в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи подписать охранное обязательство на историко-культурную ценность и в установленные сроки выполнить капитальный ремонт (реконструкцию) здания с восстановлением фасада. Объект предназначен для ведения предпринимательской деятельности.

Двухэтажное здание из красного кирпича, выполненное в оригинальном архитектурном стиле, построено в Барановичах в 1902 году. Первоначально здесь располагалось окружное акцизное управление, затем - польская гимназия, НКВД, Дом пионеров, экономико-юридический колледж. С 2009 года здание пустовало и неоднократно выставлялось на аукционы. Продать памятник архитектуры начала XX века удалось только в 2013 году - за $58 тыс. его приобрел уроженец Барановичей, ныне проживающий в США, однако из-за невыполнения инвестором обязательств здание у него изъяли и повторно выставили на продажу.

 
Теги: Минск
 
 
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  Минский предприниматель приобрел сегодня с аукциона бывший Дом пионеров в Барановичах, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета "Брестоблимущество"...
 
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