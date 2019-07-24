Силовики задержали капитана милиции: он вырастил три куста марихуаны

Источник материала: KYKY

Капитана милиции из Новополоцка арестовали за хранение марихуаны. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram.

Задержанный – сотрудника Новополоцкого отдела Департамента охраны. Следствие установило, что 34-летний мужчина купил в онлайн-магазине семена конопли. Он вырастил их в квартире знакомого. Там обнаружили три куста, из которых милиционер сделал марихуану.

Квартиру мужчины и его приятеля обыскали. По итогу оперативники нашли больше 30 граммов психотропа. Медицинская экспертиза установила, что подозреваемый сам употреблял наркотик. Мужчина эту версию подтвердил, добавив, что хранил каннабис для личного использования.

На офицера завели уголовное дело по 328 статье Уголовного кодекса. Органы проверяют, не пытался ли он торговать веществами.

Фото обложки носит иллюстративный характер.