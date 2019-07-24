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В Барановичах историческое здание продали за копейки

25.07.2019 18:05 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Месяц назад мы писали и о том, как историческое здание в Барановичах выставили на аукцион. Его пытались продать за одну базовую величину – 25,5 рубля. Получилось: цена, правда, выросла, а кто стал новым обладателем – неизвестно.

Двухэтажное здание, о котором идет речь, построили в 1902 году. Ему 117 лет. Адрес – улица Фроленкова, 50. Историко-культурной ценностью его считают официально. За все время существования его назначение не раз менялось: здесь располагались Акцизное управление, польская гимназия, НКВД, Дом пионеров, а накануне закрытия в 2009 году – экономико-юридический колледж.

Как передает Intex-press, торги стартовали с трех базовых величин (76,5 рубля). За постройку соревновались три претендента. В итоге ее отдали за 252 рубля 53 копейки. Имя нового владельца пока хранят в тайне. В течение двух лет он должен будет отремонтировать сооружение. Его разрешили использовать в административных целях, переделать в торговый объект или гостиницу.

Если помните, здание хотели продать в 2011-м за 240 тысяч долларов, но через пару лет цену снизили – до 58 тысяч долларов. Тогда его выкупил эмигрант из США. В интервью Intex-press он рассказал, что не мог и предположить масштабов бумажной волокиты. Возможно, поэтому мужчина решил от него отказаться: здание изъяли и повторно выставили на продажу.

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Месяц назад мы писали и о том, как историческое здание в Барановичах выставили на аукцион. Его пытались продать за одну базовую величину – 25,5 рубля. Получилось:...
 
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