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В Барановичах историческое здание продали за копейки
Источник материала: KYKY>
Месяц назад мы
Двухэтажное здание, о котором идет речь, построили в 1902 году. Ему 117 лет. Адрес – улица Фроленкова, 50. Историко-культурной ценностью его считают официально. За все время существования его назначение не раз менялось: здесь располагались Акцизное управление, польская гимназия, НКВД, Дом пионеров, а накануне закрытия в 2009 году – экономико-юридический колледж.
Как
Если помните, здание хотели продать в 2011-м за 240 тысяч долларов, но через пару лет цену снизили – до 58 тысяч долларов. Тогда его выкупил эмигрант из США. В интервью Intex-press он рассказал, что не мог и предположить масштабов бумажной волокиты. Возможно, поэтому мужчина решил от него отказаться: здание изъяли и повторно выставили на продажу.
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