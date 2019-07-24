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МАРТ зовёт IKEA в Беларусь

25.07.2019 17:37 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Если шведский ритейлер IKEA захочет прийти в Беларусь, МАРТ не станет препятствовать. Об этом сообщает «БелТА».

Представители МАРТ говорят, что не готовы за саму компанию решать, выгодно ли им начать бизнес в Беларуси или нет. Но, если вдруг они захотят рискнуть, министерство только за. Дело за IKEA – если инвестор все же возьмется просчитывать возможную прибыль и решать вопрос. 

Первый замминистра намекнул, что ритейлеру организуют чуть ли не тепличные условия работы. Например, его не станут заставлять продавать беларуские товары. «Если это фирменный магазин, то никаких условий по наличию товаров отечественного производства в принципе не выдвигается. Фирменный магазин руководствуется своими правилами», – пояснил чиновник. 

Не так давно СМИ обсуждали, что IKEA планирует нарастить закупки в Беларуси. Говорили, шведский бренд сделает этого в течение года. Беларуские предприятия надеются не упустить эту возможность, продать ритейлеру свою продукцию и даже заработать не меньше 200 миллионов евро.

Фото обложки: @balenciaga.

 
 
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Если шведский ритейлер IKEA захочет прийти в Беларусь, МАРТ не станет препятствовать. Об этом сообщает «БелТА». Представители МАРТ говорят, что не готовы за саму...
 
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