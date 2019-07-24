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В Слонимском районе Toyota Yaris с семью подростками врезалась в дерево: двое пострадали

25.07.2019 18:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из подростков без спроса взял у отца машину. Компания молодежи отправилась на озеро, но по пути попала в аварию. Об этом сообщает пресс-служба УГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома

ДТП произошло 25 июля около 17.00 в районе деревни Загритьково Слонимского района.

16-летний парень, управляя Toyota Yaris, на прямом гравийном участке дороги не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в придорожное дерево. В машине помимо 16-летнего бесправного водителя находилось еще шесть подростков в возрасте 14−16 лет.


Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома

На место происшествия оперативно выбыли сотрудники ГАИ, МЧС и здравоохранения. Водитель оказался заблокирован в автомобиле. Спасателям с помощью специального оборудования пришлось его деблокировать.

В результате ДТП пострадал водитель и его пассажир, который находился на переднем сидении. Пятерым пассажирам, сидевшим сзади, помощь оказали на месте.

«Стало известно, что молодой парень взял ключи от машины своего отца без спроса и поехал с шестью друзьями из Слонима купаться на озеро. Выбрали водоем, что в 20 км от райцентра», — добавили в ГАИ.

 
 
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16-летний парень, управляя Toyota Yaris, на прямом гравийном участке дороги не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в придорожное дерево.
 
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