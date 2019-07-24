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Под Сморгонью ставят памятник женскому батальону смерти
Источник материала: Партизан
Памятник отважным русским женщинам, которые воевали наравне с мужчинами во время Первой мировой войны, хотят установить в Беларуси под Сморгонью, сообщил представитель общественного объединения «Сморгонь фронтовая» Игорь Павлов.
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Ведется сбор средств на установку памятника. По словам Павлова, объединение занимаемся увековечиванием памяти мест боевой славы Русской императорской армии в период Первой мировой войны.
Участники объединения установили, что в июле 1917 года впервые в истории Русской армии отдельная женская воинская часть приняла бой с противником, продемонстрировав образцы героизма, доблести и верности долгу. Случилось это в районе деревни Новоспасск Сморгонского района.
По инициативе белорусов был создан эскизный проект памятника, посвященного этому событию. Этот проект прошел все согласования в соответствующих инстанциях.
«Мы получили добро на строительство и благоустройство площадки, расчистили ее, завезли грунт. Уже начались строительные работы», — уточнил Павлов.
Фото из фильма "Батальон"
Инициативу белорусов активно поддержали представительницы военно-исторического клуба «Батальон», созданного в Санкт-Петербурге два года назад, в год столетия со дня основания Петроградского женского батальона. Активистки приехали в Сморгонь, чтобы установить памятную табличку.
«Мы установили в Беларуси памятную табличку, а теперь хотим поддержать строительство памятника, которому будем оказывать всяческую помощь», — рассказали представительницы клуба «Батальон».
На табличке, установленной на месте будущего памятника, под описанием подвига написано: «Вечная память верным дочерям родины, любившим ее больше жизни. Благодарные потомки».
«Хотелось бы, чтобы наши дети изучали историю по таким памятникам», — говорит народная артистка РФ Мария Аронова, великолепно исполнившая роль Марии Бочкаревой в фильме «Батальонъ», инициатора создания Первого Петроградского женского батальона смерти.
Идею увековечить память о женщинах-героях поддерживает и продюсер и сценарист фильма Игорь Угольников.
«Я целиком и полностью поддерживаю идею создания и открытия памятника героям Первой мировой войны в Сморгони. Делая картину о женском батальоне Марии Бочкаревой, я понимал, что эти герои серьезно забыты и это не справедливо. Вообще возвращение памяти для наших детей важное и первостепенное дело», — отметил кинематографист.
Женский батальон был создан во время Первой мировой войны по инициативе Временного правительства. Первоначально его предназначение заключалось в том, чтобы поднять патриотический настрой в армии и устыдить собственным примером солдат-мужчин, отказывающихся воевать.
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Памятник отважным русским женщинам, которые воевали наравне с мужчинами во время Первой мировой войны, хотят установить в Беларуси под Сморгонью, сообщил...
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