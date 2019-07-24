Под Сморгонью ставят памятник женскому батальону смерти





Ведется сбор средств на установку памятника. По словам Павлова, объединение занимаемся увековечиванием памяти мест боевой славы Русской императорской армии в период Первой мировой войны.





Участники объединения установили, что в июле 1917 года впервые в истории Русской армии отдельная женская воинская часть приняла бой с противником, продемонстрировав образцы героизма, доблести и верности долгу. Случилось это в районе деревни Новоспасск Сморгонского района.





По инициативе белорусов был создан эскизный проект памятника, посвященного этому событию. Этот проект прошел все согласования в соответствующих инстанциях.





«Мы получили добро на строительство и благоустройство площадки, расчистили ее, завезли грунт. Уже начались строительные работы», — уточнил Павлов.









Фото из фильма "Батальон"

Инициативу белорусов активно поддержали представительницы военно-исторического клуба «Батальон», созданного в Санкт-Петербурге два года назад, в год столетия со дня основания Петроградского женского батальона. Активистки приехали в Сморгонь, чтобы установить памятную табличку.





«Мы установили в Беларуси памятную табличку, а теперь хотим поддержать строительство памятника, которому будем оказывать всяческую помощь», — рассказали представительницы клуба «Батальон».





На табличке, установленной на месте будущего памятника, под описанием подвига написано: «Вечная память верным дочерям родины, любившим ее больше жизни. Благодарные потомки».









«Хотелось бы, чтобы наши дети изучали историю по таким памятникам», — говорит народная артистка РФ Мария Аронова, великолепно исполнившая роль Марии Бочкаревой в фильме «Батальонъ», инициатора создания Первого Петроградского женского батальона смерти.





Идею увековечить память о женщинах-героях поддерживает и продюсер и сценарист фильма Игорь Угольников.





«Я целиком и полностью поддерживаю идею создания и открытия памятника героям Первой мировой войны в Сморгони. Делая картину о женском батальоне Марии Бочкаревой, я понимал, что эти герои серьезно забыты и это не справедливо. Вообще возвращение памяти для наших детей важное и первостепенное дело», — отметил кинематографист.





Женский батальон был создан во время Первой мировой войны по инициативе Временного правительства. Первоначально его предназначение заключалось в том, чтобы поднять патриотический настрой в армии и устыдить собственным примером солдат-мужчин, отказывающихся воевать.



