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В России не поймут и не оценят: Украина отпустила российских моряков с задержанного танкера

25.07.2019 17:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Моряков, которых сегодня задержали на российском танкере, отпустили на свободу. Об этом сообщили источники "Страны" в СБУ.



При этом с российских моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя. Что чисто юридически не мешает им выехать из Украины - по делу моряки проходят как свидетели. Следовательно, никаких ограничений на передвижение не имеют.

Ранее стало известно, что на борту российского танкера находится экипаж из порядка 15 граждан Российской Федерации. 

Напомним, 25 июля СБУ сообщила о задержании российского танкера NEYMA, который, по данным спецслужбы, был переименован в NIKA SPIRIT, чтобы скрыть его участие в блокировании украинских судов в Керченском проливе в ноябре 2018 года. 

Речь об инциденте, когда российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

В оккупированном Крыму подконтрольный РФ суд постановил арестовать всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас они содержатся в СИЗО в Москве.


25 мая 2019 года Международный Трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинские военные корабли, а также отпустить захваченных моряков. Однако в МИД РФ заявили, что керченский инцидент якобы не подпадает под юрисдикцию этого трибунала.
 
 
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Моряков, которых сегодня задержали на российском танкере, отпустили на свободу. Об этом сообщили источники "Страны" в СБУ.
 
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