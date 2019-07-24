Григорий Костусев: Мы готовы к переговорам, и не только с Еленой Анисим

Сейчас партия готовится проводить собрания по выдвижению делегатов на съезд, сообщил "Белорусскому партизану" глава партии Григорий Костусев.





- На съезде мы планируем выдвигать кандидатов в депутаты, если, конечно, выборы пройдут в этом году. Решение по парламентской кампании еще не принято, поэтому нельзя исключать, что выборы в этом году и не состоятся.





Григорий Костусев подчеркнул, что БНФ вместе с другими партиями планирует участвовать в наблюдении за выборами в рамках кампании «Право выбора». Речь идет про наблюдение во время досрочного голосования и в день основного голосования, на нескольких округах наблюдение будет вестись только в день основного голосования. Партия БНФ выдвинула также своего наблюдателя в состав Центральной избирательной комиссии.





- Окончательные списки потенциальных кандидатов мы еще не составили, но на предыдущих выборах в 2016 году мы выдвигали более 70 кандидатов (зарегистрировлаи только более 50), надеемся, что и сейчас стартуем не хуже. Наши активисты понимают, что реальных выборов нет, есть только избирательная кампания, поэтому мы и ставим перед собой соответствующие цели: популяризация идей партии, встречи с населением, - рассказал председатель Партии БНФ.





Григорий Костусев тоже примет участие в избирательной кампании. «У нас все потенциальные кандидаты именитые, сейчас мы делаем ставку на молодежь: нужно готовить смену в партии», - отшутился политик.









Сойм БНФ предварительно обсудил и президентскую кампанию. Как известно, еще в сентябре 2017 года на последнем отчетно-выборном съезде Партия БНФ приняла решение об участии в президентской кампании и даже назвала своих претендентов: Алексея Янукевича и Юрася Зяньковича.





- Ситуация с президентской кампанией крайне туманная, равно как и с парламентской. Но Сойм уже принял решение об активизации нашей деятельности в преддверии парламентской кампании, не дожидаясь последнего решения Александра Лукашенко. Но мы готовы к любому повороту событий, готовы к тому, что выборы могут быть перенесены на другие сроки, - подчеркнул Костусев.





Поговаривают, что Партия БНФ на предстоящих президентских выборах может отказаться от выдвижения партийных кандидатов и поддержать председателя Общества белорусского языка депутата Палаты представителей Елену Анисим. Действительно ли Партия БНФ рассматривает такой вариант?





- Сотрудничество с любой организацией, которая занимает позиции, близкие БНФ, нам интересно. Мы готовы разговаривать и с Еленой Анисим (мы понимаем, что она может быть зарегистрирована кандидатом в президенты). Но если мы и примем такое решение, то это будет не мое решение, а партии. Но пока что такого решения нет, хотя мы готовы к переговорам, и не только с Еленой Анисим, - подчеркнул председатель Партии БНФ.