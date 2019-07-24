TUT.BY информированный источник. Данное решение одобрено указом Лукашенко, сообщилинформированный источник.





«Группа Белвест» выкупит госдолю по рыночной стоимости с рассрочкой и индексацией платежа в течении 5 лет, пояснил собеседник.





Фабрика должна за 3 года увеличить объем производства с нынешних 1,8 млн до 3 млн пар обуви в год. В настоящее время «Белвест» работает на пределе мощностей 7 дней в неделю в 2−3 смены, уточнил источник.





Реализация этого инвестпроекта оценивается в 100 млн рублей. Не менее 30 млн рублей должно быть вложено в основной капитала «Белвеста» за 5 лет.





До конца 2022 года фабрике будут представлены преференции по налогу на прибыль.





«Белвесту» необходимо до конца 2021 года сохранить имеющийся штат персонала. Сейчас это 2400 человек.





Витебская обувная фабрика «Белвест» является одним из первых в СССР совместных предприятий легкой промышленности. Одним из инициаторов был немецкий концерн Salamander, который в 2002 году вышел из обувного производства. Его место заняла российская компания «Политэкс», один из крупнейших продавцов обуви «Белвест» в РФ.









Ранее гендиректор и совладелец фабрики Юрий Суманеев говорил, что «Белвесту» необходимы новые инвестиции, но финансовые институты, инвестфонды готовы работать только с полностью частными компаниями.





Сейчас собственная торговая сеть компании насчитывает 398 магазинов: 345 — в России и 53 — в Беларуси.



