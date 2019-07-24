WESTA: Детский праздник День Нептуна в кафе «У Горы»

Источник материала: Новости Дзержинска

Спортивно-оздоровительный комплекс «Веста» приглашает на детский праздник День Нептуна в кафе «У горы».

28 июля июля, в воскресенье, спортивно-оздоровительный комплекс «Веста» приглашает на детский праздник День Нептуна в кафе «У горы». Вас ожидает:

- шоу мыльных пузырей,

- встреча с героями мультфильмов,

- зажигательная дискотека,

- праздничная фотосессия,

- катания на лошадях и многое другое.

Хорошее настроение и заряд положительных эмоций Вам обеспечен.

Телефон для справок: +375 (44) 77 88 561



