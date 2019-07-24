В Могилеве отпраздновали День МЧС

Источник материала: Tut.by

25 июля Могилевские спасатели устроили праздник в честь Дня пожарной службы республики Беларусь. В самом центре Могилева было особенно людно и празднично. На площадке около диагностического центра красовались пожарные ретро-автомобили, вокруг сновали дети и суетились с фотоапаратами взрослые.





В этом году праздник прошел на новой площадке и с особым размахом. Центральное место заняла большая сцена, сбоку примостились фотозоны и палатка с «дымом», нашлось место и для полосы препятствий, и реальной боевой техники, на которой свою службу каждый день несут спасатели.































































