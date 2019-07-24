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В Могилеве отпраздновали День МЧС

25.07.2019 19:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25 июля Могилевские спасатели устроили праздник в честь Дня пожарной службы республики Беларусь. В самом центре Могилева было особенно людно и празднично. На площадке около диагностического центра красовались пожарные ретро-автомобили, вокруг сновали дети и суетились с фотоапаратами взрослые.


В этом году праздник прошел на новой площадке и с особым размахом. Центральное место заняла большая сцена, сбоку примостились фотозоны и палатка с «дымом», нашлось место и для полосы препятствий, и реальной боевой техники, на которой свою службу каждый день несут спасатели.
































 
Теги: Могилев
 
 
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Праздник прошел в центре города на площадке около ТЦ «Атриум».
 
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