ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрею Григорьеву-Апполонову – 49. Как изменился рыжий из «Иванушек» и чем он занимается сейчас

25.07.2019 18:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Все знают его как «Рыжего из Иванушек». Путь к славе Андрея Григорьева-Апполонова был непростым. Рассказываем, как менялся солист группы, с какими трудностями сталкивался и чем занимается сегодня.

Андрей Григорьев-Апполонов родился 26 июля 1970 года в Сочи. Он рос в обычной пятиэтажке с родителями и старшей сестрой Юлей. В семь лет он побывал на концерте Валерия Леонтьева, был ослеплен выступлением артиста и уже тогда решил стать певцом.  

Андрею Григорьеву-Апполонову – 49. Как изменился рыжий из «Иванушек» и чем он занимается сейчас
Фото: instagram.com/apollonov_ag

В юном возрасте Андрей начал проявлять творческие способности. Он участвовал во всех школьных мероприятиях, занимался брейк-дансом и окончил музыкальную школу по классу фортепиано.  

Андрею Григорьеву-Апполонову – 49. Как изменился рыжий из «Иванушек» и чем он занимается сейчас
Фото:   instagram.com/apollonov_ag.

«Я начал зарабатывать, танцуя брейк-данс в уличной команде». В 15-16 лет он танцевал уже на профессиональном уровне и иногда зарабатывал больше, чем его отец, главврач.   

Андрею Григорьеву-Апполонову – 49. Как изменился рыжий из «Иванушек» и чем он занимается сейчас
Фото: instagram.com/vika_vd85

С раннего детства Григорьев-Апполонов коллекционировал марки. Ему даже подарили путевку в лагерь «Артек» за лучшую коллекцию.

Швейная машинка и ковер на стене. Рыжий из «Иванушек» показал квартиру, в которой вырос

Андрею Григорьеву-Апполонову – 49. Как изменился рыжий из «Иванушек» и чем он занимается сейчас
Фото: instagram.com/ivanushki__int.fan

Окончив 9 классов, Андрей поступил в Сочинское педагогическое училище и позже несколько месяцев работал учителем младших классов. В это время он попробовал себя в качестве манекенщика. Ведь юноша всегда отличался высоким ростом (190 см). Он даже работал режиссером-постановщиком Театра мод.

Андрею Григорьеву-Апполонову – 49. Как изменился рыжий из «Иванушек» и чем он занимается сейчас
Фото:   instagram.com/ivanushki__int.fan

В 1991 году Григорьев-Апполонов понял, что в Сочи ему делать нечего, и переехал жить в Москву. В столице он поступил в ГИТИС на эстрадное отделение, которое окончил заочно. На втором курсе он вместе с Игорем Сориным победил в творческом конкурсе и уехал в США, чтобы участвовать в постановке бродвейского мюзикла «Метро».

Андрею Григорьеву-Апполонову – 49. Как изменился рыжий из «Иванушек» и чем он занимается сейчас
Фото:  instagram.com/apollonov_ag

Кстати, именно знакомство с Игорем Сориным положило начало группе «Иванушки International». Позже к ним присоединился Кирилл Андреев. Так и родилась легендарная группа.

Андрею Григорьеву-Апполонову – 49. Как изменился рыжий из «Иванушек» и чем он занимается сейчас
Фото:  instagram.com/apollonov_ag

Игорь Матвиенко стал продюсером «Иванушек». И уже спустя год трио выпустило первый альбом, они ездили с гастролями и собирали целые стадионы. Рыжий «Иванушка» первое время боялся даже выходить из дома из-за преследований толпами поклонниц.

Андрею Григорьеву-Апполонову – 49. Как изменился рыжий из «Иванушек» и чем он занимается сейчас
Фото:  instagram.com/teatrmysteries

Песни группы становились настоящими хитами. Фанаты хором пели «Тучи», «Тополиный пух», «За горизонт». Состав «Иванушек» менялся несколько раз. На смену Игорю Сорину, который трагически погиб, пришел Олег Яковлев. Но и он ушел из коллектива в 2013 году, решив заняться сольной карьерой. Место Яковлева занял Кирилл Туриченко.  

Андрею Григорьеву-Апполонову – 49. Как изменился рыжий из «Иванушек» и чем он занимается сейчас
Фото:  instagram.com/apollonov_ag

С начала двухтысячных популярность группы «Иванушки International» стала падать, и с 2007 года они не выпускали новых песен. В 2015 в  Москве прошел юбилейный концерт группы. 

Андрею Григорьеву-Апполонову – 49. Как изменился рыжий из «Иванушек» и чем он занимается сейчас
Фото: instagram.com/ivanushkifanclub

Помимо карьеры музыканта, Григорьев-Апполонов играл эпизодические роли в кино. Он появился в сериалах «Не родись красивой», «Моя прекрасная няня», «Счастливы вместе», а также в нескольких полнометражных картинах.

Андрею Григорьеву-Апполонову – 49. Как изменился рыжий из «Иванушек» и чем он занимается сейчас
Фото: instagram.com/ivanushki__int.fan

Рыжий из Иванушек был дважды женат. С первой женой, Марией Кириленко-Лопатовой, Андрей прожил 5 лет. Мария вышла замуж за баскетболиста Андрея Кириленко, а Григорьев-Апполонов женился на Марине Банковой. У супругов — двое сыновей: Иван и Артемий. Старший Ваня играет в хоккей за СДЮШОР «Динамо».

Андрею Григорьеву-Апполонову – 49. Как изменился рыжий из «Иванушек» и чем он занимается сейчас
Фото:  instagram.com/apollonov_ag

Сложным для Григорьева-Апполонова стал 2017 год. В июне скончался его друг, бывший солист «Иванушек», Олег Яковлев. Спустя месяц от бронхиальной астмы скончалась его старшая сестра Юлия.

Наш маленький Олежка, он был целой эпохой: каким запомнят Олега Яковлева (читать далее).

Андрею Григорьеву-Апполонову – 49. Как изменился рыжий из «Иванушек» и чем он занимается сейчас
Фото: instagram.com/apollonov_ag

В апреле этого года сало известно о том, что певец с супругой намерены взять паузу в отношениях из-за романа Марины с баскетболистом «Химок». Как объяснил сам Григорьев-Апполонов, «Сейчас мы решили пожить отдельно, разобраться каждый в себе и своем внутреннем «Я». Разводиться мы, конечно, не будем»

Андрею Григорьеву-Апполонову – 49. Как изменился рыжий из «Иванушек» и чем он занимается сейчас
Фото: instagram.com/apollonov_ag

Певец активно ведет свой Instagram. Там он рассказывает о своей работе, путешествиях, семье и друзьях.

Андрею Григорьеву-Апполонову – 49. Как изменился рыжий из «Иванушек» и чем он занимается сейчас
Фото:  instagram.com/apollonov_ag

Индонезия! Один из красивейших пейзажей на земле! Три бухты в одном кадре! Где-то недалеко от острова Комодо!

Андрею Григорьеву-Апполонову – 49. Как изменился рыжий из «Иванушек» и чем он занимается сейчас
Фото:  instagram.com/apollonov_ag

Красная дорожка фестиваля ЖАРА! Dress code gold!

Андрею Григорьеву-Апполонову – 49. Как изменился рыжий из «Иванушек» и чем он занимается сейчас
Фото:  instagram.com/apollonov_ag

С днём защиты и любви! Мои мальчики, люблю вас!
Люди в материале: Андрей Григорьев-Апполонов, Валерий Леонтьев, Игорь Сорин, Кирилл Андреев, Игорь Матвиенко, Олег Яковлев, Кирилл Туриченко, Марина Банкова
 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все знают его как «Рыжего из Иванушек». Путь к славе Андрея Григорьева-Апполонова был непростым. Рассказываем, как менялся солист группы, с какими трудностями...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Сморгонью ставят памятник женскому батальону смерти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика