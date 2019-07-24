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Андрею Григорьеву-Апполонову – 49. Как изменился рыжий из «Иванушек» и чем он занимается сейчас
Источник материала: СТВ
Все знают его как «Рыжего из Иванушек». Путь к славе Андрея Григорьева-Апполонова был непростым. Рассказываем, как менялся солист группы, с какими трудностями сталкивался и чем занимается сегодня.
Андрей Григорьев-Апполонов родился 26 июля 1970 года в Сочи. Он рос в обычной пятиэтажке с родителями и старшей сестрой Юлей. В семь лет он побывал на концерте Валерия Леонтьева, был ослеплен выступлением артиста и уже тогда решил стать певцом.
В юном возрасте Андрей начал проявлять творческие способности. Он участвовал во всех школьных мероприятиях, занимался брейк-дансом и окончил музыкальную школу по классу фортепиано.
«Я начал зарабатывать, танцуя брейк-данс в уличной команде». В 15-16 лет он танцевал уже на профессиональном уровне и иногда зарабатывал больше, чем его отец, главврач.
С раннего детства Григорьев-Апполонов коллекционировал марки. Ему даже подарили путевку в лагерь «Артек» за лучшую коллекцию.
Окончив 9 классов, Андрей поступил в Сочинское педагогическое училище и позже несколько месяцев работал учителем младших классов. В это время он попробовал себя в качестве манекенщика. Ведь юноша всегда отличался высоким ростом (190 см). Он даже работал режиссером-постановщиком Театра мод.
В 1991 году Григорьев-Апполонов понял, что в Сочи ему делать нечего, и переехал жить в Москву. В столице он поступил в ГИТИС на эстрадное отделение, которое окончил заочно. На втором курсе он вместе с Игорем Сориным победил в творческом конкурсе и уехал в США, чтобы участвовать в постановке бродвейского мюзикла «Метро».
Кстати, именно знакомство с Игорем Сориным положило начало группе «Иванушки International». Позже к ним присоединился Кирилл Андреев. Так и родилась легендарная группа.
Игорь Матвиенко стал продюсером «Иванушек». И уже спустя год трио выпустило первый альбом, они ездили с гастролями и собирали целые стадионы. Рыжий «Иванушка» первое время боялся даже выходить из дома из-за преследований толпами поклонниц.
Песни группы становились настоящими хитами. Фанаты хором пели «Тучи», «Тополиный пух», «За горизонт». Состав «Иванушек» менялся несколько раз. На смену Игорю Сорину, который трагически погиб, пришел Олег Яковлев. Но и он ушел из коллектива в 2013 году, решив заняться сольной карьерой. Место Яковлева занял Кирилл Туриченко.
С начала двухтысячных популярность группы «Иванушки International» стала падать, и с 2007 года они не выпускали новых песен. В 2015 в Москве прошел юбилейный концерт группы.
Помимо карьеры музыканта, Григорьев-Апполонов играл эпизодические роли в кино. Он появился в сериалах «Не родись красивой», «Моя прекрасная няня», «Счастливы вместе», а также в нескольких полнометражных картинах.
Рыжий из Иванушек был дважды женат. С первой женой, Марией Кириленко-Лопатовой, Андрей прожил 5 лет. Мария вышла замуж за баскетболиста Андрея Кириленко, а Григорьев-Апполонов женился на Марине Банковой. У супругов — двое сыновей: Иван и Артемий. Старший Ваня играет в хоккей за СДЮШОР «Динамо».
Сложным для Григорьева-Апполонова стал 2017 год. В июне скончался его друг, бывший солист «Иванушек», Олег Яковлев. Спустя месяц от бронхиальной астмы скончалась его старшая сестра Юлия.
В апреле этого года сало известно о том, что певец с супругой намерены взять паузу в отношениях из-за романа Марины с баскетболистом «Химок». Как объяснил сам Григорьев-Апполонов, «Сейчас мы решили пожить отдельно, разобраться каждый в себе и своем внутреннем «Я». Разводиться мы, конечно, не будем».
Певец активно ведет свой Instagram. Там он рассказывает о своей работе, путешествиях, семье и друзьях.
Индонезия! Один из красивейших пейзажей на земле! Три бухты в одном кадре! Где-то недалеко от острова Комодо!
Красная дорожка фестиваля ЖАРА! Dress code gold!
С днём защиты и любви! Мои мальчики, люблю вас!
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Все знают его как «Рыжего из Иванушек». Путь к славе Андрея Григорьева-Апполонова был непростым. Рассказываем, как менялся солист группы, с какими трудностями...
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