ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Токио представили дизайн олимпийских медалей-2020

25.07.2019 18:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Японии. В Токио представили дизайн золотых, серебряных и бронзовых медалей летней Олимпиады, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Токио представили дизайн олимпийских медалей-2020

Торжественная церемония состоялась 24 июля. Именно 24 июля 2020 года в японской столице начнутся главные летние старты четырехлетия.

В Токио представили дизайн олимпийских медалей-2020

На каждой из медалей изображена сферической формы эмблема токийских Игр с традиционным узором. А на обратной стороне медали изображена древнегреческая богиня победы Ника.

В Токио представили дизайн олимпийских медалей-2020

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года. Японская столица примет Олимпийские игры во второй раз (ранее они проводились в октябре 1964 года).

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Японии. В Токио представили дизайн золотых, серебряных и бронзовых медалей летней Олимпиады, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Торжественная церемония...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Барановичах историческое здание продали за копейки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика