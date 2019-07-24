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Находчивая дама не хотела мочить ноги, по капоту перебралась на сухой участок земли

25.07.2019 19:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гомеле на видео засняли оригинальную ситуацию.

Гомельчане порядком подустали от мокрой погоды и периодических "заливов". Похоже, что и от мокрой обуви они тоже устали. Во всяком случае женщина, попавшая на видео в Гомеле, так не хотела мочить ноги, что по капоту перебралась на сухой участок земли. И да, сделала она это весьма оригинально.
Видео появилось в группе ЧП Беларусь. Если верить описанию, видео было снято 22 июля после дождя из дома №22 на ул. Ирининской.
 
Теги: Гомель
 
 
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