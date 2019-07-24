Находчивая дама не хотела мочить ноги, по капоту перебралась на сухой участок земли

Гомельчане порядком подустали от мокрой погоды и периодических "заливов". Похоже, что и от мокрой обуви они тоже устали. Во всяком случае женщина, попавшая на видео в Гомеле, так не хотела мочить ноги, что по капоту перебралась на сухой участок земли. И да, сделала она это весьма оригинально.

группе ЧП Беларусь. Если верить описанию, видео было снято 22 июля после дождя из дома №22 на ул. Ирининской. Видео появилось вБеларусь. Если верить описанию, видео было снято 22 июля после дождя из дома №22 на ул. Ирининской.