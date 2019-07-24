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Сборная Беларуси по пляжному футболу впервые в истории отобралась на чемпионат мира
Источник материала: Tut.by
Сборная Беларуси по пляжному футболу сотворила две сенсации в течение суток и впервые в истории отобралась на чемпионат мира.
Вчера белорусы обыграли одну из сильнейших команд мира — Португалию — 3:2. Сегодня же подопечные Николаса Альварадо в драматичном поединке обыграли по пенальти итальянцев — 3:3 (3:2).
Наша команда сравняла счет лишь за две секунды до конца основного времени и была сильнее в серии пенальти.
Таким образом, за тур до финиша стало очевидно, что белорусы не опустятся ниже второго места в квалификационной группе 1, вне зависимости от результата последней встречи с поляками.
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Сборная Беларуси по пляжному футболу сотворила две сенсации в течение суток и впервые в истории отобралась на чемпионат мира.
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