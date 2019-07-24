ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь намерена внедрить электронные визы для граждан «третьих» стран

25.07.2019 19:48 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь намерена внедрить электронные визы для граждан «третьих» стран
Фото из открытых источников

Как стало известно, МИД Беларуси предлагает ввести электронные визы для граждан «третьих» стран, то есть для тех, которым нужна белорусская виза. Об этом рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир МАКЕЙ.

Беларусь намерена внедрить электронные визы для граждан «третьих» стран «Шенген» по-новому. Типичные вопросы о новых правилах получения визы

«Как вы знаете, введен 30-дневный безвизовый режим для граждан почти 80 стран. Мы не останавливаемся на этом и работаем над дальнейшими шагами. Сейчас подготовили правительству предложения по возможному внедрению электронной визы в отношении граждан «третьих» стран», - сказал Владимир Макей. Он выразил надежду, что реализовать этот проект получится в течение полутора лет.

Напомним, в начале 2017 года Беларусь разрешила гражданам 80 стран 5-дневный безвизовый въезд через Национальный аэропорт «Минск». В дальнейшем срок «безвиза» был увеличен и сейчас он составляет 30 дней.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если будет принято соответствующее решение, проект может быть реализован к началу 2021 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сборная Беларуси по пляжному футболу впервые в истории отобралась на чемпионат мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика