Беларусь намерена внедрить электронные визы для граждан «третьих» стран

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, МИД Беларуси предлагает ввести электронные визы для граждан «третьих» стран, то есть для тех, которым нужна белорусская виза. Об этом рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир МАКЕЙ.

«Как вы знаете, введен 30-дневный безвизовый режим для граждан почти 80 стран. Мы не останавливаемся на этом и работаем над дальнейшими шагами. Сейчас подготовили правительству предложения по возможному внедрению электронной визы в отношении граждан «третьих» стран», - сказал Владимир Макей. Он выразил надежду, что реализовать этот проект получится в течение полутора лет.

Напомним, в начале 2017 года Беларусь разрешила гражданам 80 стран 5-дневный безвизовый въезд через Национальный аэропорт «Минск». В дальнейшем срок «безвиза» был увеличен и сейчас он составляет 30 дней.