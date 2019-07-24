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В США применят смертную казнь на федеральном уровне впервые почти за 20 лет
Источник материала: Интерфакс
Генеральный прокурор США Уилльям Барр дал указание Федеральному бюро тюрем применить смертную казнь к пяти осужденным, совершившим особо жестокие преступления с отягчающими обстоятельствами.
Генеральный прокурор уже поручил составить график казней, сообщается в четверг на официальном сайте министерства юстиции США.
Ранее применение смертной казни на федеральном уровне было санкционировано почти два десятилетия назад.
В последнее время высшая мера наказания назначалась и применялась лишь в отдельных штатах.
Речь идет о пяти заключенных, которые совершили особо жестокие преступления по отношению к пожилым, несовершеннолетним и женщинам.
Каждый из пяти осужденных уже использовал все средства апелляционной защиты, и никакие правовые препятствия не мешают приведению смертных приговоров в исполнение, сообщили в минюсте США. Ожидается, что казни будут проведены в специальном учреждении в городе Терре-Хот (штат Индиана).
В США смертная казнь является законным наказанием, в соответствии с федеральным законодательством, а также применяется в 29 штатах. В соответствии с восьмой поправкой к конституции США, смертная казнь может применяться в случаях, если осужденный совершил убийство с отягчающими обстоятельствами.
Одними из первых штатов, где отменили смертную казнь, стали Висконсин, Мичиган и Мэн. Там от такой меры наказания отказались еще в 19 веке.
Смертная казнь в Америке проводится пятью способами - в зависимости от законодательства штата: это повешение, электрический стул, расстрел, газовая камера и смертельная инъекция.
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Генеральный прокурор США Уилльям Барр дал указание Федеральному бюро тюрем применить смертную казнь к пяти осужденным, совершившим особо жестокие преступления с...
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