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Президент Туркменистана своим появлением на ТВ опроверг слухи о его кончине
Источник материала: Интерфакс
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил здание кабмина для ознакомления с проектами нового этапа реновации Ашхабада, сообщило в четверг туркменское телевидение.
Это стало первым публичным появлением руководителя Туркменистана после того, как в минувшие выходные появились сообщения о его кончине. Эти сообщения были оперативно опровергнуты представителем посольства Туркменистана в РФ. В интервью "Интерфаксу" дипломат назвал их дезинформацией. "Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствующая действительности", - подчеркнул тогда представитель посольства.
На кадрах, показанных в четверг туркменским ТВ, мэр Ашхабада Шамухаммед Дурдылиев показал президенту проекты зданий Ашхабад-сити.
Г.Бердымухамедов одобрил проект и уточнил, что для строительства стоит использовать материалы, которые соответствуют природно-климатическим условиям Туркменистана.
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил здание кабмина для ознакомления с проектами нового этапа реновации Ашхабада, сообщило в четверг...
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