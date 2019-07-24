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Президент Туркменистана своим появлением на ТВ опроверг слухи о его кончине

25.07.2019 19:21 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил здание кабмина для ознакомления с проектами нового этапа реновации Ашхабада, сообщило в четверг туркменское телевидение.

Это стало первым публичным появлением руководителя Туркменистана после того, как в минувшие выходные появились сообщения о его кончине. Эти сообщения были оперативно опровергнуты представителем посольства Туркменистана в РФ. В интервью "Интерфаксу" дипломат назвал их дезинформацией. "Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствующая действительности", - подчеркнул тогда представитель посольства.

На кадрах, показанных в четверг туркменским ТВ, мэр Ашхабада Шамухаммед Дурдылиев показал президенту проекты зданий Ашхабад-сити.

Г.Бердымухамедов одобрил проект и уточнил, что для строительства стоит использовать материалы, которые соответствуют природно-климатическим условиям Туркменистана.

 
 
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил здание кабмина для ознакомления с проектами нового этапа реновации Ашхабада, сообщило в четверг...
 
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