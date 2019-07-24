|
Солигорский «Шахтер» играет в квалификации Лиги Европы с датским «Эсбьергом»
Источник материала: Tut.by
Солигорский «Шахтер» единственным из белорусских клубов вышел во второй квалификационный раунд футбольной Лиги Европы. На этой стадии «горняков» ждет крепкий датский «Эсбьерг».
Напомним, что в первом раунде солигорчане дважды минимально обыграли мальтийский «Хибернианс» (1:0, 1:0).
«Эсбьерг» еще год назад играл во втором дивизионе, но вернулся в элиту и сразу же стал третьим.
Интересно, что несколько недель назад «Эсбьерг» подписал бывшего полузащитника «Шахтера» финна Пири Сойри. Именно он забил пока единственный гол команды в новом сезоне датской суперлиги. В двух стартовых матчах соперник «горняков» набрал лишь одно очко и занимает 12-е место.
Впрочем,
Составы команд:
«Шахтер»: Климович, Матвейчик, Рыбак, Сачивко, Антич, Ковалев, Сзоке, Эбонг, Татарков, Громыко, Бакай.
Запасные: Чесновский, Хадаркевич, Бурко, Януш, Вишняков, Баланович, Хващинский.
«Эсбьерг»: Хейбьерг, Аниембе, Транберг, Халсти, Лауридсен, Бринк, Парунашвили, Кауко, Эгелунд, Петре, Сойри.
Запасные: Росенерн, Остин, Рейкьер, Яковенко, Бринх, Кристенсен, Серенсен.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча. Начало — в 20.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Солигорский «Шахтер» единственным из белорусских клубов вышел во второй квалификационный раунд футбольной Лиги Европы. На этой стадии «горняков» ждет крепкий...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)