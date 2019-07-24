Солигорский «Шахтер» играет в квалификации Лиги Европы с датским «Эсбьергом»

Источник материала: Tut.by

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Солигорский «Шахтер» единственным из белорусских клубов вышел во второй квалификационный раунд футбольной Лиги Европы. На этой стадии «горняков» ждет крепкий датский «Эсбьерг».

Напомним, что в первом раунде солигорчане дважды минимально обыграли мальтийский «Хибернианс» (1:0, 1:0).



Фото: ФК «Шахтер»

«Эсбьерг» еще год назад играл во втором дивизионе, но вернулся в элиту и сразу же стал третьим.

Интересно, что несколько недель назад «Эсбьерг» подписал бывшего полузащитника «Шахтера» финна Пири Сойри. Именно он забил пока единственный гол команды в новом сезоне датской суперлиги. В двух стартовых матчах соперник «горняков» набрал лишь одно очко и занимает 12-е место.

Впрочем, Favbet считает, что «Шахтеру» просто не будет. Коэффициент на проход солигорчан — 2,09, датчан — 1,69. На матч в Солигорске следующие расклады: победа «Шахтера» — 2,13, ничья — 3,15, победа «Эсбьерга» — 3,50.

Составы команд:

«Шахтер»: Климович, Матвейчик, Рыбак, Сачивко, Антич, Ковалев, Сзоке, Эбонг, Татарков, Громыко, Бакай.

Запасные: Чесновский, Хадаркевич, Бурко, Януш, Вишняков, Баланович, Хващинский.

«Эсбьерг»: Хейбьерг, Аниембе, Транберг, Халсти, Лауридсен, Бринк, Парунашвили, Кауко, Эгелунд, Петре, Сойри.

Запасные: Росенерн, Остин, Рейкьер, Яковенко, Бринх, Кристенсен, Серенсен.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча. Начало — в 20.00.

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