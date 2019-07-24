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В Беларуси сусликов будут спасать при помощи квадрокоптеров

25.07.2019 19:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Помните известную цитату из фильма про суслика, которого не видно, а он есть? Белорусских сусликов тоже не видно, и даже неизвестно, сколько их. Энтузиасты спасают хомяков, сусликов и белог-летяг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси сусликов будут спасать при помощи квадрокоптеров

На экологическую кампанию по сохранению пушистых обитателей леса и луга, которых на протяжении десятилетий намеренно уничтожали как вредителей сельхозкультур, даже выделили деньги – 85 тысяч долларов.

Инициатива по спасению реализуется ПРООН в партнерстве с Минприроды. На поиск мест обитания направят даже квадрокоптеры.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Помните известную цитату из фильма про суслика, которого не видно, а он есть? Белорусских сусликов тоже не видно, и даже неизвестно, сколько их....
 
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