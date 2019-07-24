|
Мошенники рассылают в белорусские компании письма с вирусами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Со счетов белорусских компаний исчезают деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Через электронную почту мошенники рассылают письма якобы от партнеров с расчетами и счет-фактурами.
В прикрепленном файле с расширением содержится вирус с вредоносным вложением. По фиктивному платёжному поручению хакеры получают деньги. С банковского счета одной компании похитили 14 тысяч рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Со счетов белорусских компаний исчезают деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Через электронную почту мошенники рассылают...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)