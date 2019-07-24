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Новости экономики за 25.07.2019

25.07.2019 19:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За 10 тысяч километров от Минска. Молочная продукция белорусского производства поездом прибыла в международный железнодорожный порт города Чэнду китайской провинции Сычуань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Новости экономики за 25.07.2019

Всего 41 контейнер находился в пути 13 дней. Это первый поезд в этом году, прибывший в провинцию Сычуань в рамках экономического пояса Шелкового пути.

Мошенники рассылают в белорусские компании письма с вирусами

Поставка белорусской продукции – это результат реализации контракта о сотрудничестве между крупнейшей в Шанхае корпорацией и белорусским производителем мясо-молочной продукции. Компания намерена подписать с Министерством сельского хозяйства и продовольствия меморандум о поставке в Китай в 2020 году белорусских продуктов на 100 млн. долларов.

GLOBAL INNOVATION INDEX 2019 

Новости экономики за 25.07.2019

Беларусь поднялась сразу на 14 мест в Глобальном инновационном рейтинге. В этом году мы 37-е в Европе и 19-е среди стран с близким уровнем доходов. Рейтинг возглавляет Швейцария, за ней следуют Швеция, США, Нидерланды.

В Беларуси сусликов будут спасать при помощи квадрокоптеров

Глобальный инновационный индекс – это масштабное исследование 129 стран мира по уровню развития инноваций. Назначают стране индекс в том числе специалисты из Всемирной организации интеллектуальной собственности. В этом году учитывали 80 показателей, включая состояние образования и уровень развития инфраструктуры и бизнеса.

ВЫРАСТУТ ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ

Новости экономики за 25.07.2019

В стране вырастут госпособия семьям с детьми до 3 лет. Доплата составит от 13 до 17 рублей в зависимости от вида пособия. На первого ребенка будут платить 376,11 рубля, на второго и последующих детей – 429,84 рубля.

На ребенка-инвалида до 3 лет выплаты вырастут до 483,57 рубля в месяц. В последний раз пособия на детей до 3 лет повышали в феврале 2019 года. Рост пособия зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране и бюджет прожиточного минимума.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. За 10 тысяч километров от Минска. Молочная продукция белорусского производства поездом прибыла в международный железнодорожный порт города...
 
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