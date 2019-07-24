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С принятием «закона об отсрочках» в Беларуси меняется формат магистратуры
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси с 2019 года меняется формат магистратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сути, из двух образовательных программ – практико- и научно-ориентированной – остаётся только последняя.
В Министерстве образования подчёркивают, что теперь в магистратуре, на второй ступени высшего образования будут готовить тех, кто реально занимается научными исследованиями.
Предполагается, что такие магистранты продолжат обучение в аспирантуре и в будущем займутся инновационной деятельностью.
Сергей Касперович, начальник Главного управления профобразования Министерства образования Беларуси:
По прогнозам более половины парней, поступивших в этом году в магистратуру, будет признана негодной к службе в армии по здоровью.
Таким образом, «закон об отсрочках» может затронуть около 700 человек из числа магистрантов-бюджетников. При этом у них остаётся возможность служить в резерве, на время службы парней переведут на индивидуальный план работы. Или человек может уйти в отпуск для службы в армии, а вернувшись продолжить обучение.
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Новости Беларуси. В Беларуси с 2019 года меняется формат магистратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сути, из двух образовательных программ –...
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