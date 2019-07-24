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Жизнь без границ. Как передвигаются по городу незрячие, и что ещё предстоит улучшить?

25.07.2019 19:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сделать городские улицы и транспорт доступнее для людей, чьи возможности ограничены. С 1 августа в Беларуси введут новые стандарты для обеспечения безбарьерной среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жизнь без границ. Как передвигаются по городу незрячие, и что ещё предстоит улучшить?

Для пассажиров с дополнительными потребностями повысят доступность лифтов, решат проблему пользования общественными туалетами. Изменения коснулись и пешеходных переходов.

Кристина Федорович знает подробности

Жизнь без границ. Как передвигаются по городу незрячие, и что ещё предстоит улучшить?

Кристина Федорович, СТВ:
Для них выход из дома – как преодоление полосы препятствий. А когда речь заходит о пешеходном переходе – тут одна сплошная проблема. Если мы ориентируемся на зеленый сигнал светофора и без затруднений переходим дорогу, то незрячий человек свой шаг сверяет с ориентирами: звуками, тактильными указателями или бордюрами. Только вот встает вопрос: есть ли на что ориентироваться?

Жизнь без границ. Как передвигаются по городу незрячие, и что ещё предстоит улучшить?

Сегодня в Беларуси – 30 тысяч незрячих. Цифра с каждым годом растет, а вопрос обеспечения безбарьерной среды стоит ребром.

Жизнь без границ. Как передвигаются по городу незрячие, и что ещё предстоит улучшить?

В 2016 внесли первые поправки в стандарты. Как итог проделанной работы – 3 документа, в которых черным по белому прописано, как должно быть.

Жизнь без границ. Как передвигаются по городу незрячие, и что ещё предстоит улучшить?

Ирина Сухотская, начальник организационного отдела ЦП ОО «БелТИЗ»:
Тротуарная тактильная плитка, универсальные таблички со шрифтом Брайля и речевые информаторы с дистанционным направлением. Вот 3 компонента, при наличии которых мы можем обеспечивать самостоятельное передвижение людей с инвалидностью по зрению.

Жизнь без границ. Как передвигаются по городу незрячие, и что ещё предстоит улучшить?

Как раз одно из новых направлений – увеличение тактильных плиток, без которых незрячим, мягко говоря, тяжело ориентироваться в шуме автомобилей.

Жизнь без границ. Как передвигаются по городу незрячие, и что ещё предстоит улучшить?

Вы явно их замечали перед пешеходными переходами. Желтого цвета – бывают в кружочек и полоску. Как оказалось, их, так скажем, дизайн играет немалую роль.

Жизнь без границ. Как передвигаются по городу незрячие, и что ещё предстоит улучшить?

Ирина Сухотская:
Эта тактильная плитка служит для того, чтобы незрячий человек мог определить, что перед ним есть какое-то препятствие или опасность. А опасность для нас – зона посадки у пассажирского транспорта, лестница. Есть еще другая плиточка – направляющая. Она соединяет одну тактильную направляющую плитку с другой, это путь движения. Идя по этой направляющей, человек знает, что точно у него на пути не будет никаких препятствий.

Жизнь без границ. Как передвигаются по городу незрячие, и что ещё предстоит улучшить?

Такая идеальная картинка – у нас единичный случай. Если опустить тактильные указатели, то и звуковыми сигналами оборудованы далеко не все переходы. Конечно, есть такой вариант, как собака-поводырь. Но это, увы, по карману единицам.

Жизнь без границ. Как передвигаются по городу незрячие, и что ещё предстоит улучшить?

Ирина Сухотская:
Еще очень много трудностей, потому что не на всех улицах, не на всех объектах создана доступная среда для людей с инвалидностью по зрению. Но я хочу сказать, что Минск прилагает значительно усилий. У нас есть речевые информаторы, которые объединены в одну системы «Крокі на гукі» – это звуковая, навигационная система.

Жизнь без границ. Как передвигаются по городу незрячие, и что ещё предстоит улучшить?

В сфере IT наука на месте уж точно не стоит. Мы решили протестировать работу той самой навигационной системы. Кстати, ее сейчас активно применяют в аэропорту, на вокзале и других местах, где многолюдно. Нужно скачать приложение, а дальше электронный помощник выберет нужный объект. В нашем случае – это отделение почты.

Жизнь без границ. Как передвигаются по городу незрячие, и что ещё предстоит улучшить?

Звуковой маячок сработал, а значит, незрячий человек без препятствий доберется до финишной точки. Радует, что слабое зрение не помеха в прокладывании и собственной истории жизни. Павлу – 36, он от рождения не видит. Сегодня молодой человек пример для многих. Все началось с самодельной радиоточки на кухне. А сейчас в копилке достижений – профессиональная премия Попова за любовь к радио. По сей день Павел с эфирами не расстается.

Жизнь без границ. Как передвигаются по городу незрячие, и что ещё предстоит улучшить?

Павел Руденя, радиоведущий:
Если у кого-то попросить, чтобы перевести через дорогу, не каждый «дорубается», если человек в темных очках летом, то это незрячий. Но люди нормально относятся к этому, помогают. Если ходишь где-то по Минску, очень много звуковых светофоров, но хотелось бы побольше. Слава богу, оно в хорошую сторону движется, и что-то предпринимают.

Жизнь без границ. Как передвигаются по городу незрячие, и что ещё предстоит улучшить?

Казалось бы, представить страшнее участь, чем оказаться в мире, полностью лишенном красок и солнечного света, трудно. Но нет, куда хуже – безразличие окружающих людей. Поэтому такой весомый шаг в прокладывании дороги для кого-то, правда, невидимой – это отправная точка, которая рано или поздно, но приведет к позитивному результату.

Люди в материале: Кристина Федорович, Ирина Сухотская
 
Теги: Минск
 
 
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