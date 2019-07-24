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Жизнь без границ. Как передвигаются по городу незрячие, и что ещё предстоит улучшить?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сделать городские улицы и транспорт доступнее для людей, чьи возможности ограничены. С 1 августа в Беларуси введут новые стандарты для обеспечения безбарьерной среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для пассажиров с дополнительными потребностями повысят доступность лифтов, решат проблему пользования общественными туалетами. Изменения коснулись и пешеходных переходов.
Кристина Федорович, СТВ:
Сегодня в Беларуси – 30 тысяч незрячих. Цифра с каждым годом растет, а вопрос обеспечения безбарьерной среды стоит ребром.
В 2016 внесли первые поправки в стандарты. Как итог проделанной работы – 3 документа, в которых черным по белому прописано, как должно быть.
Ирина Сухотская, начальник организационного отдела ЦП ОО «БелТИЗ»:
Как раз одно из новых направлений – увеличение тактильных плиток, без которых незрячим, мягко говоря, тяжело ориентироваться в шуме автомобилей.
Вы явно их замечали перед пешеходными переходами. Желтого цвета – бывают в кружочек и полоску. Как оказалось, их, так скажем, дизайн играет немалую роль.
Ирина Сухотская:
Такая идеальная картинка – у нас единичный случай. Если опустить тактильные указатели, то и звуковыми сигналами оборудованы далеко не все переходы. Конечно, есть такой вариант, как собака-поводырь. Но это, увы, по карману единицам.
Ирина Сухотская:
В сфере IT наука на месте уж точно не стоит. Мы решили протестировать работу той самой навигационной системы. Кстати, ее сейчас активно применяют в аэропорту, на вокзале и других местах, где многолюдно. Нужно скачать приложение, а дальше электронный помощник выберет нужный объект. В нашем случае – это отделение почты.
Звуковой маячок сработал, а значит, незрячий человек без препятствий доберется до финишной точки. Радует, что слабое зрение не помеха в прокладывании и собственной истории жизни. Павлу – 36, он от рождения не видит. Сегодня молодой человек пример для многих. Все началось с самодельной радиоточки на кухне. А сейчас в копилке достижений – профессиональная премия Попова за любовь к радио. По сей день Павел с эфирами не расстается.
Павел Руденя, радиоведущий:
Казалось бы, представить страшнее участь, чем оказаться в мире, полностью лишенном красок и солнечного света, трудно. Но нет, куда хуже – безразличие окружающих людей. Поэтому такой весомый шаг в прокладывании дороги для кого-то, правда, невидимой – это отправная точка, которая рано или поздно, но приведет к позитивному результату.
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Новости Беларуси. Сделать городские улицы и транспорт доступнее для людей, чьи возможности ограничены. С 1 августа в Беларуси введут новые стандарты для...
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