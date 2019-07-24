|
Пробитые теплицы и деревья без листьев: в Беларуси прошел мощный град
25.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На белорусский Будслав обрушился сильнейший град. Жители жалуются на то, что капризы природы оставили их без урожая, сообщает
Град размером с перепелиное яйцо образовал сугробы. Он пробивал теплицы, разбивал окна в домах, срывал с деревьев листья, валил заборы.
По словам жителей, все посевы были уничтожены, а яблоки упали на землю.
Тем временем европейские страны
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На белорусский Будслав обрушился сильнейший град. Жители жалуются на то, что капризы природы оставили их без урожая.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)