Пробитые теплицы и деревья без листьев: в Беларуси прошел мощный град

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На белорусский Будслав обрушился сильнейший град. Жители жалуются на то, что капризы природы оставили их без урожая, сообщает Onliner.by .

Град размером с перепелиное яйцо образовал сугробы. Он пробивал теплицы, разбивал окна в домах, срывал с деревьев листья, валил заборы.

По словам жителей, все посевы были уничтожены, а яблоки упали на землю.