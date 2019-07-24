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25 июля в Беларуси вступил в силу закон об амнистии

25.07.2019 19:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

25 июля в Беларуси вступил в силу закон об амнистии
Фото из открытых источников

19 июля президент Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». 25 июля документ был официально опубликован.

25 июля в Беларуси вступил в силу закон об амнистии Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об амнистии

Это значит, что он вступил в свою законную силу и теперь подлежит исполнению в течение девяти месяцев. В ходе амнистии предполагается освободить от уголовного наказания около 6 тыс. осужденных, в том числе из мест лишения свободы – около 2 тыс. человек, пишет БЕЛТА.

Документом определены категории подлежащих освобождению от наказания лиц, осужденных за преступления, не относящиеся к тяжким и особо тяжким: несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, инвалиды I и II групп, больные онкологическими заболеваниями, ветераны боевых действий, лица, получившие ранения в период прохождения службы, осуществления служебной деятельности, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также некоторые другие категории осужденных.

Отдельным категориям осужденных (в том числе совершившим преступления, предусмотренные ч. 1, 2 и 3 ст. 328 Уголовного кодекса (по «наркотической» статье)), не подлежащих освобождению, предусматривается сокращение срока наказания на 1 год, а несовершеннолетним – на 2 года.

 
 
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Закон подлежит исполнению в течение девяти месяцев.
 
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