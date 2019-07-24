Сборная Беларуси по пляжному футболу впервые пробилась на Чемпионат мира

Источник материала: Аргументы и факты

Сборная Беларуси по пляжному футболу досрочно гарантировала себе путевку в финальную часть Чемпионата мира-2019 в Парагвае. Ранее наши игроки сенсационно обыграли команду Португалии (3:2), а затем по пенальти были сильнее итальянцев (3:3, 3:2 по пенальти).

После двух туров положение в группе «1», где выступают белорусы, следующее: Беларусь – 4 очка (2 матча), Италия – 3 (2), Португалия – 3 (2), Польша – 0 (2). В заключительном туре сборная Беларуси 26 июля встретится с поляками, а итальянцы с португальцами.

Две лучшие команды из квартета получают путевки на Чемпионат мира в Парагвай. Независимо от результатов заключительного тура белорусы займут, как минимум, второе пропускное место в группе. Примечательно, что до сегодняшнего успеха белорусские «пляжники» еще ни разу не выходили в финальную стадию чемпионата мира.

Финальная часть Чемпионата мира по пляжному футболу-2019 с участием 16 лучших команд пройдет с 21 ноября по 1 декабря в парагвайском Асунсьоне. Два года назад на мировом форуме на Багамских островах чемпионом стала сборная Бразилии.