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В МАРТ объяснили, почему импортные яблоки стоят дешевле белорусских

25.07.2019 20:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В МАРТ объяснили, почему импортные яблоки стоят дешевле белорусских
Фото из открытых источников

Первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Артур КАРПОВИЧ предположил, почему импортные яблоки в наших магазинах стоят дешевле белорусских. По его словам, разница в цене может быть в том числе из-за того, что в сезон свежих фруктов импортные яблоки продаются прошлого или даже позапрошлого года урожая, пишет БЕЛТА.

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С учетом обработки воском и условий, созданных в специальных хранилищах, храниться они могут очень долго. «Мы в прошлом году детально занимались яблоками, разбирались по ценам. Действительно, польское яблоко продавалось 2017 года. У нас уже были свежие, а они продавали прошлогодние. Поэтому эти яблоки и были дешевле», - пояснил первый замминистра.

Он также ответил на вопрос о том, не возникнет ли дефицита отечественных яблок на прилавках магазинов с учетом того, что Россия сняла запрет на их поставки. «Для этого есть стабилизационные фонды, куда закладываются и яблоки на осенне-зимний период», - сказал Артур Карпович.

В свою очередь начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Виолетта БРЕЗОВСКАЯ добавила: «В этом году по сравнению с прошлыми годами мы проработали с местными органами власти вопрос, чтобы в стабфондах были учтены объемы всех торговых сетей страны по всем свежим плодоовощным культурам, в том числе и по фруктам, чтобы наш потребительский рынок был спокоен, а потребность в тех же яблоках была удовлетворена в течение всего межсезонного периода».

В МАРТ объяснили, почему импортные яблоки стоят дешевле белорусских
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В ведомстве утверждают, что в магазинах продаются импортные яблоки урожая двухлетней давности. Из-за этого их цена ниже, чем белорусских яблок урожая нынешнего...
 
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