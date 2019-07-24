|
А знаете, какие продукты в Беларуси являются убыточными?
Источник материала: Партизан
Белстат
Самым убыточным продуктом животноводства в Беларуси является баранина: рентабельность ее реализации сельхозпредприятиями составила минус 70% в 2018 году, цитирует
На втором месте по убыточности реализация говядины — минус 38%, на третьем — свинина с показателем минус 4,1%.
В растениеводстве убыточным был картофель: рентабельность его реализации опустилась до минус 0,7%.
Зато выгодно было выращивать сахарную свеклу (рентабельность — 20%), зерновые (14,3%), овощи (13,6%).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белстат сообщает в сборнике «Сельское хозяйство».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)