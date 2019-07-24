Ярошук: Белорусов перевели на срочные трудовые контракты, чтобы держать на коротком поводке

пишет Завтра твоей страны. Власти обещают, что поправки, которые недавно были внесены в Трудовой кодекс, защитят наемных работников от произвола,Завтра твоей страны.





-- Мы рассчитываем на то, что практика однолетних контрактов, где-то чрезмерная, уйдет в прошлое и работники, которые себя зарекомендовали, будут работать на предприятиях и в организациях по более длительным контрактам, -- заявил вчера на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов.





Поправки в Трудовой кодекс вступят в силу в конце января 2020 года.





Чего на самом деле ждать от них белорусам?





-- После того, как Лукашенко подписал поправки в Трудовой кодекс положение работников стало абсолютно бесправным, -- считает председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук.





Он напоминает, что идея ввести контракты возникла у главы государства еще в 1999 году, когда в Беларуси начал действовать президентский декрет №29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины».









На сегодняшний день практически всех работников перевели на контракты.





-- Власти, судя по всему, считают, что лучшей формой стимулирования эффективности труда является принуждение работников к труду и лишение их всех прав, -- отмечает лидер БКДП.





Именно поэтому, как полагает эксперт, в Трудовой кодекс и были внесены изменения, которые закрепили положения декрета № 29.





По оценке независимых профсоюзов, Трудовой кодекс в итоге стал одним из худших в мире. Беларусь превратилась в страну временной занятости. Практически все находящиеся на трудовых контрактах работники не смогут уволиться по собственному желанию.





-- Во всем мире срочные трудовые контракты являются исключением из правил, а у нас они стали правилом. Попытка улучшить трудовые контракты – это как попытка улучшить гильотину, которую можно только запретить, -- подчеркивает эксперт.





Александр Ярошук не исключает, что поправки в Трудовой кодекс вызовут довольно негативную реакцию со стороны международного сообщества, включая Международную организацию труда (МОТ)





Председатель БКДП напоминает, что в 2007 году за нарушение прав трудящихся и независимых профсоюзов Евросоюз лишил Беларусь торговых преференций.





По мнению эксперта, сейчас власти надеются, что в связи с конфликтом вокруг России и Украины поправки в Трудовой кодекс не осложнят взаимоотношения между Беларусью и ЕС.





-- Но власти могут ошибиться, как в 2007 году, когда для них как гром среди ясного неба прозвучала отмена торговых преференций с ЕС. В Беларусь понесла большие потери и серьезные экономические издержки, -- говорит профсоюзный лидер.





Он также полагает, что внесенные в Трудовой кодекс изменения не вызовут волну протестов в стране.





-- В среде работников доминирует тотальный страх, каждый боится потерять свое рабочее место, -- отмечает эксперт.





По его словам, власти умышленно перевели трудящихся на срочные трудовые контракты, чтобы держать белорусов на коротком поводке.









Подобные меры, как подчеркивает профсоюзный лидер, в нынешних условиях необходимости преобразований исключают главный фактор – человеческий. Люди, которые боятся, не берут на себя никакой ответственности.





-- Нам еще не раз аукнется, что людей погрузили в состояние крепостных государства, -- отмечает Александр Ярошук.



