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Ярошук: Белорусов перевели на срочные трудовые контракты, чтобы держать на коротком поводке

25.07.2019 20:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вызовут ли внесенные в Трудовой кодекс изменения волну протестов в стране и как отреагирует международное сообщество?

Власти обещают, что поправки, которые недавно были внесены в Трудовой кодекс, защитят наемных работников от произвола, пишет Завтра твоей страны.

-- Мы рассчитываем на то, что практика однолетних контрактов, где-то чрезмерная, уйдет в прошлое и работники, которые себя зарекомендовали, будут работать на предприятиях и в организациях по более длительным контрактам, -- заявил вчера на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов.

Поправки в Трудовой кодекс вступят в силу в конце января 2020 года.

Чего на самом деле ждать от них белорусам?

-- После того, как Лукашенко подписал поправки в Трудовой кодекс положение работников стало абсолютно бесправным, -- считает председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук.

Он напоминает, что идея ввести контракты возникла у главы государства еще в 1999 году, когда в Беларуси начал действовать президентский декрет №29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины».


На сегодняшний день практически всех работников перевели на контракты.

-- Власти, судя по всему, считают, что лучшей формой стимулирования эффективности труда является принуждение работников к труду и лишение их всех прав, -- отмечает лидер БКДП.

Именно поэтому, как полагает эксперт, в Трудовой кодекс и были внесены изменения, которые закрепили положения декрета № 29.

По оценке независимых профсоюзов, Трудовой кодекс в итоге стал одним из худших в мире. Беларусь превратилась в страну временной занятости. Практически все находящиеся на трудовых контрактах работники не смогут уволиться по собственному желанию.

-- Во всем мире срочные трудовые контракты являются исключением из правил, а у нас они стали правилом. Попытка улучшить трудовые контракты – это как попытка улучшить гильотину, которую можно только запретить, -- подчеркивает эксперт.

Александр Ярошук не исключает, что поправки в Трудовой кодекс вызовут довольно негативную реакцию со стороны международного сообщества, включая Международную организацию труда (МОТ)

Председатель БКДП напоминает, что в 2007 году за нарушение прав трудящихся и независимых профсоюзов Евросоюз лишил  Беларусь торговых преференций.

По мнению эксперта, сейчас власти надеются, что в связи с конфликтом вокруг России и Украины поправки в Трудовой кодекс не осложнят взаимоотношения между Беларусью и ЕС.

-- Но власти могут ошибиться, как в 2007 году, когда для них как гром среди ясного неба прозвучала отмена торговых преференций с ЕС. В Беларусь понесла большие потери и серьезные экономические издержки, -- говорит профсоюзный лидер.

Он также полагает, что внесенные в Трудовой кодекс изменения не вызовут волну протестов в стране.

-- В среде работников доминирует тотальный страх, каждый боится потерять свое рабочее место, -- отмечает эксперт.

 По его словам, власти умышленно перевели трудящихся на срочные трудовые контракты, чтобы держать белорусов на коротком поводке.


Подобные меры, как подчеркивает профсоюзный лидер, в нынешних условиях необходимости преобразований исключают главный фактор – человеческий. Люди, которые боятся, не берут на себя никакой ответственности.

-- Нам еще не раз аукнется, что людей погрузили в состояние крепостных государства, -- отмечает Александр Ярошук.
 
 
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Вызовут ли внесенные в Трудовой кодекс изменения волну протестов в стране и как отреагирует международное сообщество?
 
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