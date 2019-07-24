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В Киеве напали на автомобиль Порошенко

25.07.2019 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После завершения допроса в Государственном бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко неизвестный мужчина заскочил на капот его автомобиля, пытаясь помешать его движению.

Как передает УНИАН, Порошенко вышел после допроса и в сопровождении охранников сел в автомобиль. Неизвестный мужчина вышел на проезжую часть, когда автомобиль Порошенко остановился вместе с другими транспортными средствами перед светофором, заскочил на капот и подпрыгнул.

Охранники Порошенко попытались снять мужчину. Тот спрыгнул, начал убегать, за ним побежали около 10 полицейских. Пока не известно, удалось ли полиции задержать этого человека.

Порошенко был вызван на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по делу относительно возможных противоправных действий во время сделки купли-продажи завода «Кузница на Рыбальском».
 
 
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После завершения допроса в Государственном бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко неизвестный мужчина заскочил на капот его автомобиля,...
 
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