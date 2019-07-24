Людям из пробирки 40 лет. Сбылись ли самые страшные мифы об ЭКО





Фото © Staff / Mirrorpix / Getty Image





life.ru . 25 июля 1978 года в Британии родилась Луиза Браун. Она стала первым человеком, появившимся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения. Рождение "ребёнка из пробирки" вызвало нешуточные страсти в стране. Этот исторический прорыв дал надежду одним и сильно напугал других. Но за 41 год, прошедший с начала эпохи ЭКО, многие из популярных тогда страхов к настоящему времени уже развеялись, пишет

В результате ЭКО будут рождаться инвалиды

В первое время существовали опасения, что дети, зачатые столь необычным способом, будут иметь большое число врождённых аномалий развития и дефектов. За прошедшие 40 лет в различных странах мира было проведено множество исследований с целью выявить отклонения в здоровье "детей из пробирки".









Время показало, что дети, зачатые подобным способом, ничем не отличаются от остальных. Однако был выявлен незначительно повышенный (несколько десятых процента) по сравнению с обычным зачатием риск развития нескольких генетических заболеваний и врождённых дефектов — синдрома Ангельмана, синдрома Беквита — Видемана и синдрома Прадера — Вилли, а также т.н. волчьей пасти.





Но, по мнению многих специалистов, ключевую роль в аномалиях развития играет не метод оплодотворения, а т.н. родительский фактор: состояние здоровья родителей, возраст матери, течение беременности, наличие вредных привычек и т.п. вещи. Они также указывают на то, что к методу ЭКО чаще прибегают женщины в возрасте или имеющие некоторые проблемы со здоровьем, что ведёт к повышенному риску и при естественном зачатии. Поэтому говорить о некоем "факторе ЭКО" не совсем корректно.

"Дети из пробирки" будут отличаться от остальных

Ещё одним популярным страхом было опасение того, что так называемые дети из пробирки по каким-то причинам будут отличаться от всех остальных. Дескать, вмешательство в подобные процессы, пусть и в добрых целях, до добра не доведёт. Наверняка такие дети будут "не от мира сего" и с какими-нибудь странностями или не будут испытывать чувств к родителям.





Однако и эти страхи были быстро развеяны. В настоящее время в мире насчитывается порядка 8 миллионов человек, зачатых при помощи ЭКО. Это совершенно обычные люди, не умеющие читать чужих мыслей, не контактирующие с обитателями далёкого космоса, не владеющие суперсилой и любящие своих родителей.





Среди них встречаются и достаточно известные люди. Например, греческий певец Константинос Аргирос, прославившийся ещё при рождении. Он, его брат и сестра стали первой тройней, родившейся в Греции в результате ЭКО.





Ещё один "ребёнок из пробирки" (первый в истории португалец) Карлуш Салейру не стал мировой звездой, но играл за юношескую (в её составе стал чемпионом Европы) и молодёжную сборные своей страны по футболу.





В 2014 году конкурс красоты "Мисс мира" выиграла южноафриканская модель Ролин Страусс, которая не скрывает, что является "ребёнком из пробирки".

"Дети из пробирки" будут подвергаться дискриминации

Такие опасения возникли на фоне реакции общества на рождение в Британии первого искусственно зачатого человека. Тогда, в конце 70-х, казалось, что общество просто не готово к таким технологиям. Супружеской паре, которой посчастливилось стать первыми в истории родителями "ребёнка из пробирки", приходили сотни негодующих писем. В которых бранили не только их, но и ребёнка, которого называли "искусственным выродком" и "чудовищем".





Но опасения оказались напрасными. Эта волна очень быстро схлынула. В других странах, где интерес прессы к первым "детям из пробирки" также был очень велик, подобных инцидентов уже не наблюдалось. Люди во всех странах очень быстро привыкли к новым технологиям.

"Дети-конструкторы"

Поскольку метод ЭКО предполагает имплантацию в матку эмбриона, существовали опасения, что на этой стадии человеческий эмбрион может быть подвергнут генной модификации. А там уже и до нацистской евгеники недалеко. И вот уже разворачивается картина мрачных и пугающих антиутопий с искусственно выращенными для тоталитарного общества идеальными людьми. Но ничего подобного в реальности не случилось.









Современные технологии в целом позволяют проводить некоторые генные модификации. Однако в настоящее время они невозможны по причине строжайшего запрета на подобные манипуляции, который действует почти во всех странах на законодательном уровне и вряд ли будет отменен в обозримом будущем.





В настоящее время разрешена только преимплантационная генетическая диагностика эмбриона на предмет некоторых наследственных генетических заболеваний. Как правило, она проводится в том случае, если кто-то из родителей страдает этими болезнями. В большинстве стран родителям запрещено даже влиять на пол будущего ребёнка. Так что и в этом случае страх перед мрачным будущим оказался напрасным.







