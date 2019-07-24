Сборная Беларуси по пляжному футболу впервые в истории отобралась на чемпионат мира









Вчера белорусы обыграли одну из сильнейших команд мира — Португалию — 3:2. Сегодня же подопечные Николаса Альварадо в драматичном поединке обыграли по пенальти итальянцев — 3:3 (3:2).





Наша команда сравняла счет лишь за две секунды до конца основного времени и была сильнее в серии пенальти.



