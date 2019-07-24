ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США ввели новые санкции против Венесуэлы

25.07.2019 19:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Чиновники, которые наживались на мошенничестве с субсидиями на еду в Венесуэле, попали под персональные санкции США.

США ввели санкции против 10 человек и 13 групп, участвовавших в махинациях с субсидиями на еду в Венесуэле. Об этом сообщает Reutersв четверг, 25 июля.

Финальными бенефициарами махинаций был президент Николас Мадуро, его приемные сыновья и другие, пока обычные венесуэльцы страдали от недостатка еды.

В Госдепартаменте заявили, что гражданин Колумбии Алекс Наин Сааб организовал обширную коррупционную сеть для импорта и распределения продовольствия в Венесуэле. Он получал прибыль от переоцененных контрактов, в том числе правительственной программы субсидирования продовольствия.


Сааб подкупил трех пасынков Мадуро, чтобы выиграть правительственные контракты.

"Алекс Сааб сотрудничал с инсайдерами Мадуро, чтобы управлять масштабной коррупционной сетью, которую они безжалостно использовали для эксплуатации голодающего населения Венесуэлы", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Напомним, что всего за неделю до этого США уже расширили санкции в отношении Венесуэлы. В США также анонсировали новые санкции против России.
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чиновники, которые наживались на мошенничестве с субсидиями на еду в Венесуэле, попали под персональные санкции США.
 
Новости дня
Новости разные
 
Около 150 нелегалов утонули при кораблекрушении у побережья Ливии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика