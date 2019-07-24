Под амнистию попадут более 2 тыс. заключенных

отметили в МВД , в ближайшее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы будут созданы комиссии по рассмотрению дел осужденных и принятию решения о возможности применения к ним амнистии. Решение будет применяться с участием прокурора. Каждое дело будет рассматриваться индивидуально и тщательно оцениваться, а затем будет принято решение об освобождении заключенного. Как, в ближайшее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы будут созданы комиссии по рассмотрению дел осужденных и принятию решения о возможности применения к ним амнистии. Решение будет применяться с участием прокурора. Каждое дело будет рассматриваться индивидуально и тщательно оцениваться, а затем будет принято решение об освобождении заключенного.





В новом законе увеличили срок исполнения амнистии с шести до девяти месяцев. Также предусмотрено сокращение срока наказания в виде лишения или ограничения свободы несовершеннолетним осужденным на два года. Заключенным, совершившим преступления, предусмотренные ч. 1, 2, 3 ст. 328 Уголовного кодекса, срок наказания будет сокращен на один год, а несовершеннолетним — на два года.





Освобожденным по амнистии будет оказана помощь в бытовых вопросах и трудоустройстве.







