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Под амнистию попадут более 2 тыс. заключенных

25.07.2019 19:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В связи со вступлением в силу Закона «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» на свободу выйдут около 2 тыс. осужденных, сообщает агентство «Минск-Новости».

Как отметили в МВД, в ближайшее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы будут созданы комиссии по рассмотрению дел осужденных и принятию решения о возможности применения к ним амнистии. Решение будет применяться с участием прокурора. Каждое дело будет рассматриваться индивидуально и тщательно оцениваться, а затем будет принято решение об освобождении заключенного.

В новом законе увеличили срок исполнения амнистии с шести до девяти месяцев. Также предусмотрено сокращение срока наказания в виде лишения или ограничения свободы несовершеннолетним осужденным на два года. Заключенным, совершившим преступления, предусмотренные ч. 1, 2, 3 ст. 328 Уголовного кодекса, срок наказания будет сокращен на один год, а несовершеннолетним — на два года.

Освобожденным по амнистии будет оказана помощь в бытовых вопросах и трудоустройстве.
 
Теги: Минск
 
 
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В связи со вступлением в силу Закона «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» на свободу выйдут около 2 тыс....
 
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