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Под амнистию попадут более 2 тыс. заключенных
Источник материала: Партизан
В связи со вступлением в силу Закона «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» на свободу выйдут около 2 тыс. осужденных,
Как
В новом законе увеличили срок исполнения амнистии с шести до девяти месяцев. Также предусмотрено сокращение срока наказания в виде лишения или ограничения свободы несовершеннолетним осужденным на два года. Заключенным, совершившим преступления, предусмотренные ч. 1, 2, 3 ст. 328 Уголовного кодекса, срок наказания будет сокращен на один год, а несовершеннолетним — на два года.
Освобожденным по амнистии будет оказана помощь в бытовых вопросах и трудоустройстве.
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В связи со вступлением в силу Закона «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» на свободу выйдут около 2 тыс....
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