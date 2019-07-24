Под Слонимом подросток взял у отца машину и попал с шестью друзьями в ДТП

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло около 5 часов вечера 25 июля в районе деревни Загритьково Слонимского района. По предварительной информации, 17-летний молодой человек без спроса взял машину своего отца.

Он и его шестеро друзей решили поехать из Слонима на озеро, которое находится в 20 км от райцентра. В какой-то момент подросток не справился с управлением «Тойота Ярис», съехал в кювет и врезался в придорожное дерево.

В результате происшествия пострадали водитель и его товарищ, который ехал на переднем сидении. 17-летнему молодому человеку понадобилась помощь спасателей, так как он оказался заблокирован в машине. Еще пятеро подростков отделались легкими травмами.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства аварии. Сотрудники ГАИ призывают родителей обратить особое внимание на занятость их детей во время летних каникул.