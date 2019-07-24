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Под Слонимом подросток взял у отца машину и попал с шестью друзьями в ДТП

25.07.2019 21:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Под Слонимом подросток взял у отца машину и попал с шестью друзьями в ДТП
УВД Гродненского облисполкома / vk.com

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло около 5 часов вечера 25 июля в районе деревни Загритьково Слонимского района. По предварительной информации, 17-летний молодой человек без спроса взял машину своего отца.

Под Слонимом подросток взял у отца машину и попал с шестью друзьями в ДТП "Легковушка" насмерть сбила пенсионерку в Витебске

Он и его шестеро друзей решили поехать из Слонима на озеро, которое находится в 20 км от райцентра. В какой-то момент подросток не справился с управлением «Тойота Ярис», съехал в кювет и врезался в придорожное дерево.

В результате происшествия пострадали водитель и его товарищ, который ехал на переднем сидении. 17-летнему молодому человеку понадобилась помощь спасателей, так как он оказался заблокирован в машине. Еще пятеро подростков отделались легкими травмами.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства аварии. Сотрудники ГАИ призывают родителей обратить особое внимание на занятость их детей во время летних каникул.

 
Теги: Витебск
 
 
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