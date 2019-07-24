Новое поколение Skoda Octavia выследили на одной из трасс в Чехии

Источник материала: Tut.by

Автошпионам новая Skoda Octavia уже попадалась ранее, но только в кузове универсал. А накануне появились фотографии будущего лифтбека, которые удалось сделать читателю портала Auto.cz на автомагистрали D11 в родной для Skoda Чехии.





Причем в объектив попал прототип, фактически лишенный какого-либо камуфляжа. Судя по снимкам, во внешности новой Octavia революционных изменений ожидать не стоит — дизайнеры Skoda вернутся к привычному оформлению передка с узкими блоками фар, которое и станет основным визуальным отличием от нынешней модели с «четырехглазой» оптикой.





Что касается внутреннего убранства Octavia следующего поколения, то оно будет ориентироваться на новые модели Scala и Kamiq , хотя фотографии салона машины в Сети пока не «всплывали». Информации о двигателях новой Octavia пока также нет, но ранее сообщалось, что в линейке может появиться гибридная версия.





Лифтбек и универсал появятся на рынке с небольшим интервалом. Причем, как сообщает Auto.cz, первым чехи рассекретят новый универсал Octavia Combi, который на некоторых европейских рынках продается лучше исходного лифтбека — его премьера должна состояться до конца текущего года.