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Новое поколение Skoda Octavia выследили на одной из трасс в Чехии
Источник материала: Tut.by
Автошпионам новая Skoda Octavia уже попадалась ранее, но только в кузове универсал. А накануне появились фотографии будущего лифтбека, которые удалось сделать читателю портала
Причем в объектив попал прототип, фактически лишенный какого-либо камуфляжа. Судя по снимкам, во внешности новой Octavia революционных изменений ожидать не стоит — дизайнеры Skoda вернутся к привычному оформлению передка с узкими блоками фар, которое и станет основным визуальным отличием от нынешней модели с «четырехглазой» оптикой.
Что касается внутреннего убранства Octavia следующего поколения, то оно будет ориентироваться на новые модели
Лифтбек и универсал появятся на рынке с небольшим интервалом. Причем, как сообщает Auto.cz, первым чехи рассекретят новый универсал Octavia Combi, который на некоторых европейских рынках продается лучше исходного лифтбека — его премьера должна состояться до конца текущего года.
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Появились фотографии будущего лифтбека Skoda Octavia, которые удалось сделать на одной из автомагистралей в Чехии.
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