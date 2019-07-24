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«Имеет чётко выраженную антикоррупционную направленность». В Беларуси вступил в силу закон об амнистии

25.07.2019 20:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 тысячи осужденных белорусов выйдут на свободу, еще 4 тысячам – сократят сроки заключения. 25 июля вступил в силу закон об амнистии. Он приурочен к 75-летию освобождения Беларуси.

«Имеет чётко выраженную антикоррупционную направленность». В Беларуси вступил в силу закон об амнистии

В милиции освободившимся из мест заключения помогут начать жизнь заново – окажут поддержку при трудоустройстве. Амнистия не коснётся тех, кто отбывает наказание за тяжкие преступления: убийц, насильников и даже нарушителей правил дорожного движения в нетрезвом виде.

«Имеет чётко выраженную антикоррупционную направленность». В Беларуси вступил в силу закон об амнистии

Гуманная мера ориентирована на несовершеннолетних, беременных женщин, пенсионеров, инвалидов, воинов–нтернационалистов и ликвидаторов последствии аварий на ЧАЭС.

Однако при условии, что эти люди покрыли перед государством свои долги или возместили ущерб гражданам.

«Имеет чётко выраженную антикоррупционную направленность». В Беларуси вступил в силу закон об амнистии

Жанна Батурицкая, начальник управления исполнения приговоров Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси:
Особенностью данного закона, по сравнению с прошлыми законами об амнистии, является увеличение срока исполнения амнистии от 6 до 9 месяцев. Также возможность применения амнистии в части сокращения срока наказания на 1 год, а несовершеннолетним – на 2 года, которые совершили преступления, предусмотренные ч.1-3 ст.328 УК РБ. Закон имеет четко выраженную антикоррупционную направленность.

«Имеет чётко выраженную антикоррупционную направленность». В Беларуси вступил в силу закон об амнистии

На период исполнения закона об амнистии в Департаменте исполнения наказаний будет работать контактный телефон, по которому в случае возникновения проблемных вопросов при реализации закона об амнистии, родственники могут позвонить и получить консультацию. Номер телефона: 215-54-16.

«Имеет чётко выраженную антикоррупционную направленность». В Беларуси вступил в силу закон об амнистии

Учитывая скрупулезное изучение каждой личности, претендующей на амнистию, закон подлежит исполнению в течение 9 месяцев. Это уже 15-я по счёту амнистия за годы суверенитета Беларуси.

Люди в материале: Жанна Батурицкая
 
 
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Новости Беларуси. 2 тысячи осужденных белорусов выйдут на свободу, еще 4 тысячам – сократят сроки заключения. 25 июля вступил в силу закон об амнистии. Он приурочен к...
 
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