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Виды змей, которые обитают в Беларуси. Кого нужно бояться?

25.07.2019 20:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Боязнь змей – одна из самых распространенных фобий. В Беларуси можно найти только 3 вида пресмыкающихся – это уж, медянка и гадюка. Опаснее всех гадюка, потому что она ядовитая. Гадюка сама не нападает, пока ее не потревожат.

Виды змей, которые обитают в Беларуси. Кого нужно бояться?

Змея становится агрессивной, когда ее начинают трогать. Дети могут бросаться в нее камнями и палками, пытаться взять пресмыкающееся на руки, наступать на хвост.

Ужа легко отличить от остальных: у него на голове пятна желтого цвета. Длина варьируется от 1 до 1,5 метров. Толщина примерно 5 см. Этот вид пресмыкающихся отлично плавает.

Виды змей, которые обитают в Беларуси. Кого нужно бояться?

Медянка занесена в Красную книгу Беларуси, она бурого цвета.

Виды змей, которые обитают в Беларуси. Кого нужно бояться?

У гадюки на спине рисунок в виде специфического зигзага, обычно она черная или серая.

Что делать, если укусила змея: советы токсиколога

Виды змей, которые обитают в Беларуси. Кого нужно бояться?

Змеи любят обитать в тех местах, где влажно. Если вдруг в лесу вы увидели рептилию, то не паникуйте, ведите себя спокойно. Для прогулки выбирайте закрытую обувь, шлепанцы и сандалии не смогут защитить вас от укуса.

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Боязнь змей – одна из самых распространенных фобий. В Беларуси можно найти только 3 вида пресмыкающихся – это уж, медянка и гадюка. Опаснее всех гадюка, потому что...
 
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