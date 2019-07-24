В Беларуси для получающих второе образование отменят отсрочки от армии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси отменят отсрочки от службы в армии для тех, кто получает второе образование. Об этом говорится в законе, который подписал президент Александр Лукашенко.

Нововведения касаются также тех, кто решит пойти в вуз после колледжа, училища или техникума. Кроме того, закон ограничивает право на выезд за границу молодым людям призывного возраста, которые по каким-либо причинам не получили повестку.

«То есть они знают, что должны явиться, но скрываются. Не проживают там, где зарегистрированы. И, соответственно, их не могут оповестить. Тем самым они нарушают правила воинского учета. При изменении места пребывания они обязаны сообщить в военный комиссариат. Такая категория граждан тоже будет временно ограничена в праве на выезд. При явке в военный комиссариат ограничение тут же снимается», – отметил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь Александр Шкиренко.

Все отсрочки для семейных, а также по состоянию здоровья в новом законе сохранены.