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Экс-министр обороны Грузии Окруашвили задержан по обвинению в попытке госпереворота

25.07.2019 20:50 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Бывший министр обороны Грузии, лидер оппозиционной партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили в четверг задержан сотрудниками МВД, сообщил журналистам представитель этой политической силы Губаз Саникидзе.

По его словам, Окруашвили задержали, когда он ехал на автомобиле в офис партии в Тбилиси. "По нашей информации, Окруашвили задержан по делу о штурме парламента и попытке государственного переворота 20-21 июня", - сказал Саникидзе.

Несколько дней назад Окруашвили внес в суд иск с требованием ареста акций телекомпании "Рустави 2", владельцем которых стал бизнесмен Кибар Халваши. По утверждению Окруашвили, все акции принадлежат ему, а Халваши является доверенным лицом, что нотариально зафиксировано в Берлине в 2010 году.

В МВД Грузии подтвердили журналистам факт задержания Окруашвили в связи с обвинением в штурме парламента и попытке государственного переворота. МВД сообщает, что в связи с этим делом задержаны 17 человек.

 
 
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Бывший министр обороны Грузии, лидер оппозиционной партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили в четверг задержан сотрудниками МВД, сообщил журналистам...
 
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