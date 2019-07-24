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10 моряков с задержанного на Украине танкера скоро вернутся в Россию - МИД РФ

25.07.2019 20:37 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В МИД РФ подтвердили, что экипаж задержанного на Украине судна "Nika spirit" покинул страну и в ближайшее время вернётся в Россию.

"10 российских граждан, находившихся в составе экипажа задержанного судна "Nika Spirit", покинули территорию Украины и в скором времени вернутся в Россию", - сказали "Интерфаксу" в МИД России.

Ранее в четверг уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что российские моряки с задержанного танкера Neyma пересекли границу Украины с Молдавией.

"Как сообщила в телефонном разговоре (с Москальковой) уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, экипаж российского танкера пересёк границу Молдовы, откуда вылетит в Россию", - сообщили в аппарате Москальковой.

Ранее в четверг пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил о задержании в порту Измаил Одесской области российского танкера "Neyma", который, по версии СБУ, блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на "Nika spirit", сообщает СБУ.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что "на борту танкера экипаж из порядка 15 человек. По предварительным данным, все граждане России". "Чувствуют себя удовлетворительно", - сказал источник.

 
 
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В МИД РФ подтвердили, что экипаж задержанного на Украине судна "Nika spirit" покинул страну и в ближайшее время вернётся в Россию. "10 российских граждан, находившихся в...
 
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