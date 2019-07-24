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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью президента Туниса

25.07.2019 20:14 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование спикеру Собрания народных представителей Тунисской Республики Мухаммеду ан-Насеру в связи с кончиной президента этой страны, сообщили в пресс-службе главы государства.

"В Республике Беларусь с глубокой скорбью восприняли известие о смерти президента Тунисской Республики Беджи Каида Эс-Себси", - говорится в соболезновании.

Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования спикеру парламента, родным и близким президента, а также всему народу Туниса в связи с этой тяжелой утратой.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование спикеру Собрания народных представителей Тунисской Республики Мухаммеду ан-Насеру в связи с...
 
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