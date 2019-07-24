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Около 150 нелегалов утонули при кораблекрушении у побережья Ливии

25.07.2019 19:54 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

По меньшей мере 150 человек могли погибнуть при кораблекрушении у ливийского побережья, сообщило в четверг британское издание The Independent со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

По данным УВКБ ООН, еще 150 человек были спасены сотрудниками береговой охраны и местными рыбаками и доставлены в Ливию.

Сообщается, что судно вышло из города Хомс, который находится в 120 км к востоку от Триполи. На борту находилось около 300 пассажиров.

Причина происшествия не сообщается.

Вероятно, это крушение может стать самым крупным в Средиземном море за этот год.

 
 
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По меньшей мере 150 человек могли погибнуть при кораблекрушении у ливийского побережья, сообщило в четверг британское издание The Independent со ссылкой на Управление...
 
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